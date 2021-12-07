В Московской области начали обустраивать выделенные полосы для общественного транспорта — об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Выделенки» должны повысить пропускную способность транспорта при перевозке пассажиров на 20%. При этом строить полосы продолжает и столица: с 13 декабря в Москве появятся сразу пять новых «выделенок». Как отдельные полосы для общественного транспорта повлияют на дорожную ситуацию в регионе, читайте в материале РИАМО.

«Выделенки» приходят в Подмосковье

19 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на дорогах Московской области появятся выделенные полосы для общественного транспорта. «Мы приступаем к новой теме — это выделенные полосы. Посещая ЦУР, общаясь с жителями, мы часто видим, что автобус приходит с запозданием», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов.

Он отметил, что эту программу будут реализовывать аккуратно. «Это пилотный проект. Везде, где это возможно и целесообразно, где это сделает общественный транспорт более удобным, мы должны реализовать», — подчеркнул губернатор.

В тот же день первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова рассказала о голосовании по поводу оборудования выделенных полос для движения общественного транспорта на портале «Добродел». Оно продлится до 31 декабря.

В голосовании участвовали жители районов, где у автомобилистов планируют забрать полосы под «выделенки». При этом разметку не будут наносить сразу: вначале полосы для общественного транспорта отгородят блоками на одну неделю. В течение этого времени специалисты оценят, не привело ли появление «выделенки» к ухудшению дорожной ситуации. Кротова подчеркнула, что все решения будут приниматься совместно с жителями Подмосковья.

Места для «выделенок» в Московской области выбрали не случайно: эксперты определили 50 маршрутов в 22 городских округах, где общественный транспорт часто стоит в пробках — именно там планируют изменить схему движения.

Как объяснила Анна Кротова, на первом этапе сформируют 14 выделенных полос. Семь из них организуют благодаря переразметке и столько же — с помощью локальных расширений проезжей части. «Выделенки» создадут в самых проблемных с точки зрения пробок городских округах: это Мытищи, Химки, Долгопрудный, Красногорск, Солнечногорск, Ленинский и Одинцовский округа. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, выделенные полосы позволят повысить пропускную способность общественного транспорта в среднем на 20%.

На 10 рублей дешевле за каждую поездку: как экономить на проезде в Подмосковье>>

От Красногорска до Люберец

Сегодня первые выделенные полосы для общественного транспорта уже организовали в Ленинском округе Подмосковья. Один из таких участков — на выезде с Расторгуевского на Варшавское шоссе в районе жилого комплекса «Бутово парк». Здесь расширили проезжую часть, провели переразметку, установили три новых светофора, в том числе на пешеходном переходе. А для фиксации нарушений проезда по выделенной полосе в перспективе планируют установить видеокамеры.

Вторую «выделенку» обустроили на выезде из жилого комплекса «Пригород Лесное». Здесь также отремонтировали дорогу, установили светофор для прямого выезда автобусов на Володарское шоссе и организовали фото- и видеофиксацию нарушений. Как отметил врип главы округа Алексей Спасский, в настоящее время прорабатывается вопрос устройства выделенных полос в Ленинском округе на Володарском и Каширском шоссе.

Еще одну «выделенку» длиной около 400 метров в будущем году планируют обустроить в Красногорске — об этом ранее рассказал врип главы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич. По его словам, выделенная полоса появится в Путилкове, на участке Сходненской улицы, пройдет через Проектируемый проезд и на Путилковское шоссе. Ее появление позволит автобусам без задержки выезжать из микрорайона.

Жители Подмосковья на портале «Добродел» могли проголосовать и за строительство других выделенных полос. В частности, их предлагали обустроить в Химках на Молодежной улице, в Люберцах на Новорязанском шоссе, в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Балашихе на шоссе Энтузиастов и в Подольске на улице Кирова. Все эти «выделенки» призваны разгрузить участки движения как в сторону столицы, так и в Подмосковье.

Выделенные полосы, которые будут вести только в столицу, предлагали обустроить на Осташковском шоссе в Мытищах, в Ленинском округе на дороге А-105 Москва — Домодедово, в Красногорске на Волоколамском шоссе и в Мытищах на Ярославском шоссе.

При этом, как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, 20 декабря специалисты обследуют еще 38 участков дорог в регионе для решения вопроса о запуске «выделенок». Речь, в частности, идет об Октябрьском проспекте в Люберцах, Олимпийском проспекте в Мытищах и проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. «Мы постараемся найти максимально умные решения», — заключил Воробьев.

Экономия на общественном транспорте: как получить скидку или кешбэк в Московском регионе>>

Московские маршруты

Между тем работа по развитию выделенных полос для общественного транспорта продолжается и в столице.

С 13 декабря новые «выделенки» появятся на пяти участках московских улиц. Речь идет о Зеленодольской, Электродной и Верхней Сыромятнической улицах, а также Симферопольском и Новорязанском шоссе.

На Зеленодольской улице от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта появится «выделенка» длиной 400 метров. В настоящее время по этому маршруту курсируют четыре автобуса. Следующая выделенная полоса появится на Электродной улице от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов. Ее протяженность составит 450 метров. С 13 декабря правом приоритетного проезда там будут пользоваться маршруты № 46 и 659.

На Верхней Сыромятнической улице от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка в обоих направлениях выделят специальную полосу. «Выделенка» на левой полосе обеспечит приоритетный проезд компенсационному автобусу № 024, также на этом участке курсирует автобус № 40.

Специальная полоса появится на съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе при движении из области. На этом участке курсирует маршрут С919. Самый длинный участок выделенной линии организуют в оба направления на Новорязанском шоссе — от МКАД до дома № 4 по Новорязанскому шоссе. ​Как отмечают в столичной мэрии, новые полосы позволят сократить время в пути для нескольких десятков тысяч пассажиров.

Как сэкономить на проезде, расплачиваясь «Тройкой» в Подмосковье>>

Эффективный инструмент

«Выделенки» в столичном регионе — понятие далеко не новое. Первая полоса для общественного транспорта появилась в Москве еще в 2009 году. Столичные власти стали создавать выделенные полосы, чтобы обеспечить высокую скорость перемещения большого числа пассажиров на общественном транспорте. Первоначально запуск «выделенок» вызвал неоднозначную реакцию среди жителей Москвы.

Как объясняет в беседе с РИАМО директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов, эта реакция объяснялась тем, что запуск «выделенок» неизбежно связан с определенным ухудшением условий движения для владельцев индивидуальных автомобилей и их пассажиров.

«Одна из полос на улично-дорожной сети города выделяется для движения маршрутно-транспортных средств. Соответственно, для движения индивидуального транспорта становится меньше пространства», — объясняет эксперт.

В то же время при запуске «выделенок» повышается общая эффективность использования отдельных участков улично-дорожной сети. Это связано с тем, что большое количество пассажиров, которые ездят на транспорте общего пользования, сокращает свое время в пути. Поэтому в Москве и других городах России, где уже продолжительное время используют «выделенки», отношение к ним постепенно изменилось.

«Можно констатировать изменение отношения все большего количества граждан к этому инструменту: от резко отрицательной позиции до вполне осознанного понимания необходимости такой меры», — говорит Якимов.

По словам завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Александра Цыганова, благодаря «выделенкам» многие московские автобусные маршруты стали реальной альтернативой метрополитену: пассажиры благодаря им тратят меньше времени на дорогу. К примеру, в Москве за счет «выделенок» можно быстрее добраться на автобусе от «Выхино» до «Парка Победы», чем на метро с пересадками.

Где в Подмосковье можно оплатить проезд «Тройкой»>>

На благо Подмосковья

Как говорит Михаил Якимов, выделенные полосы, которые планируют построить в Подмосковье, ничем не отличаются от «выделенок» в столице с точки зрения их назначения и принципов проектирования полос для движения маршрутных и транспортных средств.

«В Подмосковье организация таких полос возможна как для реализации внутригородских транспортных корреспонденций, так и на участках транзитных улиц и дорог, по которым осуществляется связь жителей одного города с другими», — говорит собеседник РИАМО.

В свою очередь Александр Цыганов отмечает, что организация «выделенок» — вполне логичная мера по стимулированию использования общественного транспорта в Московской области. Но при этом на маршрутах должно быть достаточно автобусов с условиями для комфортных поездок с соблюдением социальной дистанции.

«Маршруты должны быть удобными и довозить пассажиров до конечных точек их поездок, а не только до мест пересадок. При этом, запуская полосы, необходимо учитывать направления и интенсивность пассажиропотока», — отмечает Цыганов.

Обновление автобусного парка «Мострансавто» в Подмосковье>>

Комплексный подход

По мнению Александра Цыганова, подходить к решению вопроса о запуске выделенных полос в Подмосковье необходимо комплексно. В этом случае сужение дороги для личного автотранспорта будет вполне оправданным, и жители московского региона станут активнее пользоваться общественным транспортом.

«В противном случае проиграют почти все: пассажиры общественного транспорта вынуждены будут пользоваться неудобными маршрутами, автомобилисты встанут в усилившихся пробках, а выиграют лишь таксисты, которые смогут пользоваться «выделенками», — предупреждает эксперт.

Впрочем, при грамотной реализации проекта выделенные полосы становятся благом для любого города и его жителей, считает урбанист Елена Пудова. Благодаря им сокращается время транспортных коммуникаций, а общественный транспорт, перевозящий большое количество людей, получает приоритет на дорогах.

«Расписание автобусов становится более предсказуемым, что для общественного транспорта — один из самых важных факторов. Также не стоит забывать о безопасности, которая зависит от того, насколько спокоен будет водитель автобуса: на «выделенках» он чувствует себя увереннее, чем если бы постоянно следил за подрезающими его авто», — заключает собеседница РИАМО.

Новые автобусы на старых маршрутах: как работают частные перевозчики в Подмосковье>>