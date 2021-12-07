РИАМО - 7 дек. На дорогах столицы утром во вторник образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, особенно трудная ситуация на МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Также непросто проехать водителям около станций метро «Таганская», «Октябрьская», «Боровицкая», «Лубянка».

Сложности в движении есть на Большом каменном мосту, Кремлевской набережной, улице Балчуг.

К 10 часам утра прогнозируется снижение загруженности до 7 баллов, к 11 — до 6.

В городе продолжается сильный снегопад. Водителей попросили быть аккуратнее на дорогах.