РИАМО - 7 дек. США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдет в 2022 году, сообщает kp.ru.

Решение о бойкоте озвучила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. Она сообщила, что на соревнования не приедет официальная делегация страны. Кроме того, Паралимпийские игры 2022 года представители США также посещать не намерены.

Псаки отметила, что бойкот связан с несогласием американских властей с многочисленными нарушениями прав человека в Китае.

Однако власти не станут запрещать спортсменам участвовать в играх. Решения будут приниматься на уровне спортивных клубов и ассоциаций.

Зимние Олимпийские игры - 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.