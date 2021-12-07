РИАМО - 7 дек. 73% участников голосования на портале «Активный гражданин» поддержали проект благоустройства Хрустального переулка в центре столицы, работы пройдут в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Свое мнение выразили 168 013 человек. Подавляющее большинство — 73% проголосовавших — поддержало концепцию.

Приоритетом проекта станет сохранение исторического облика переулка и его зданий, которые являются объектами культурного наследия. Реконструкцию проведут бережно.

После благоустройства в Хрустальном переулке откроют движение автомобилей в сторону улицы Варварки. Из гранита оборудуют широкие тротуары для пешеходов, появятся парковочные карманы, на фасадах Гостиного двора установят уличные фонари. Работы по благоустройству запланированы на 2022 год.