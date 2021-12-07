РИАМО - 7 дек. По данным американского издания Bloomberg, потенциальные экономические санкции от западных стран могут коснуться обмена рубля на иностранную валюту. Ограничения могут ввести против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и банков страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Речь идет об обмене рубля на доллары, евро и фунты. Санкции могут ввести в случае нападения России на Украину. Эту возможность может огласить американский лидер Джо Байден во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Одной из самых агрессивных мер предполагается отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.

Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден будут общаться в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи во время видеопереговоров, которые намечены на вторник.