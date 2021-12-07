РИАМО - 7 дек. Во вторник утром в аэропортах московского региона задержаны или отменены 22 рейса. В столице и области идет снегопад, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, во Внукове 2 рейса задержано, в Домодедове – 8 задержек и 5 отмен, в Шереметьеве – 5 рейсов задержано, 1 отменен.

В подмосковном Жуковском задерживается 1 рейс.

Ночью в Московском регионе начался снегопад, который может стать рекордным. По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до 15 часов.