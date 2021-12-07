РИАМО - 7 дек. За первые три квартала этого года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» выручили от продажи своей продукции 19,6 млрд рублей, что на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В январе-сентябре этого года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» выручили от продаж своей продукции более 19,6 млрд рублей. Это на 12% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда общая выручка составила 17,5 млрд рублей, и на 40% выше показателя за три квартала допандемийного 2019 года, составлявшего порядка 14 млрд рублей», – сообщил заместитель мэра.

Он отметил, что за 9 месяцев этого года резиденты ОЭЗ также принесли в бюджеты разных уровней рекордную сумму – почти 4 млрд рублей, что на 38,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Наибольшую долю в выручке за 9 месяцев этого года обеспечили продажи продукции кластера микроэлектроники – они принесли более 9,5 млрд рублей.