РИАМО - 7 дек. На дорогах Москвы во вторник утром образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных. Труднее всего проехать в центре города и на МКАД, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложности в движении заметны на Валовой улице, улице Балчуг, Театральной площади, Лубянском проезде.

Также непростая ситуация у станций метро «Серпуховская», «Савеловская», «Балтийская».

К 10 часам загруженность дорог снизится до 6 баллов. Вечером во вторник на столичных дорогах прогнозируются 9‑балльные пробки.

В городе ночью начался снегопад. По прогнозам синоптиков, он будет идти до 15 часов. Пешеходам и водителям следует быть осторожнее.