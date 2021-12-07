РИАМО - 7 дек. В декабре в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ пройдет бесплатный онлайн-курс «Готовимся к новому 2022 году», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый онлайн-курс поможет слушателям использовать системный подход к решению задач для продвижения по карьерной лестнице», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Онлайн-курс будет состоять из двух занятий, которые пройдут 9 и 16 декабря. На первом вебинаре расскажут о состоянии рынка труда и востребованных профессиях. На втором - участники подведут профессиональные итоги 2021 года и определят дальнейшие цели.

Начало занятий в 18:00, участие бесплатное, необходима регистрация.