РИАМО - 7 дек. Дворец Усадьбы Быково осмотрели специалисты-реставраторы, теперь его готовят к консервации. Ремонт некоторых его частей планируют начать в ближайшее время, сообщается в официальном Instagtam-аккаунте волонтеров движения «Усадьба Быково-проект возрождения!».
Здание готовили к консервации несколько последних месяцев. Для этого прошли встречи с руководителем АУИПИК Алексеем Меньшовым, который порекомендовал показать дворец двум реставрационным компаниям, сертифицированным для работ на объектах культурного наследия.
Во время осмотра эксперты сделали несколько сенсационных открытий, о которых будет известно позже.
На сегодняшний день реставраторы готовят предложения. Речь идет о возможной консервации портика с кариатидами и о ремонте крыши.
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