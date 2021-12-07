РИАМО - 7 дек. Дворец Усадьбы Быково осмотрели специалисты-реставраторы, теперь его готовят к консервации. Ремонт некоторых его частей планируют начать в ближайшее время, сообщается в официальном Instagtam-аккаунте волонтеров движения «Усадьба Быково-проект возрождения!».

Здание готовили к консервации несколько последних месяцев. Для этого прошли встречи с руководителем АУИПИК Алексеем Меньшовым, который порекомендовал показать дворец двум реставрационным компаниям, сертифицированным для работ на объектах культурного наследия.

Во время осмотра эксперты сделали несколько сенсационных открытий, о которых будет известно позже.

На сегодняшний день реставраторы готовят предложения. Речь идет о возможной консервации портика с кариатидами и о ремонте крыши.