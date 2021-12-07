РИАМО - 7 дек. Около 20% нарушений в имущественно-земельной сфере удается выявлять благодаря заявлениям жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сообщать о нарушениях граждане предпочитают с помощью электронных средств связи и сервисов. Всего с начала года в инспекцию поступило более 10 тыс. обращений от граждан», — сказал начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский.

По его словам, более половины обращений направили через электронную приемную, около 2,3 тыс. заявок поступило через портал «Наш город». При этом за аналогичный период прошлого года горожане сообщили о нарушениях почти 9,5 тыс. раз.

Почти 3 тыс. сообщений граждан в этом году были связаны с незаконным строительством. Почти 1,9 тыс. обращений поступили по вопросам самозахвата земель и организации платных автостоянок.

Кроме того, более 500 жалоб направили из-за ограничения доступа на земли общего пользования, ограждения придомовой территории, незаконной установки шлагбаумов.