РИАМО - 7 дек. Модный онлайн-показ участников проекта «Московское долголетие» состоится 9 декабря в 16:00. Они представят 5 коллекций одежды, созданных вместе с известными дизайнерами страны, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Для тех, кто мечтает прикоснуться к фэшн-индустрии, в проекте («Московское долголетие - ред.) открыты онлайн-группы по таким направлениям, как текстильный дизайн, кройка и шитье, дизайн одежды и лоскутное шитье», - рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Онлайн-показ пройдет на YouTube-канале проекта. Зрители увидят 5 линеек одежды для старшего поколения, которые называются «История будущего», «Гуляй, Москва», «Ультрамариновые горизонты», «Это все обо мне» и «Притяжение красного».

По 10 модных образов каждой коллекции представят сочетания женских элементов гардероба. Моделями на подиуме выступят ученицы школы «Королевская осанка» проекта «Московское долголетие».