РИАМО – 7 дек. Для защиты кожи зимой необходимо уменьшить количество очищающих процедур, чаще пользоваться кремами с содержанием животных жиров, а также теплее закутываться и при возможности закрывать лицо шарфом, сообщила РИАМО врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

«Самый негативный момент, когда складываются три элемента: прохлада, ветер и влажность. В такой момент организм позволяет себе пожертвовать менее ценным – кожей», - рассказала Скорогудаева.

Она добавила, что самое неприятное в такой ситуации — это спазм и сужение сосудов для удержания тепла внутри организма. При сильном ветре в кожу «вбивается» избыток кислорода и идет повреждение тканей, из-за чего на руках и иногда коже лица возникают сухость и «цыпки».

В опасности находятся люди, которые изначально имеют повреждения кожи, чувствительную кожу и атопический дерматит. У них кожа зудит, воспаляется, появляются трещины, шелушение и воспалительные элементы в виде папулы.

Врач подчеркнула, что в холодную погоду лучше одеваться теплее, опускать шапку глубже на лицо и закрывать нижнюю часть лица шарфом.

Защитить кожу в зимний период можно уменьшив количество очищающих процедур, таких как скрабинги, чистки и пилинги. Также стоит пользоваться плотными кремами, которые будут блокировать испарения воды с поверхности кожи. В них обязательно должно содержаться достаточное количество витаминов А, D, C и E, которые нужны организму для регенерации кожи. В составе должны содержаться животные жиры, холестерин или растения, содержащие восковые фракции.