РИАМО - 7 дек. На столичных дорогах вечером во вторник прогнозируют 9-балльные пробки, на данный момент загруженность составляет 6 баллов из 10, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент движение затруднено на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на проспектах Маршала Жукова и Генерала Дорохова, Ленинградском проспекте.

Трудности для водителей могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас они проходят на Волоколамском, Варшавском шоссе, 31 км, 85 км, 90 км МКАД.

Во вторник синоптики прогнозируют в столице сильный снег, переходящий в мокрый снег, гололед, пешеходам и водителям следует быть осторожнее.