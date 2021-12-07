РИАМО - 7 дек. Школьники столицы примут участие в VI Международной олимпиаде мегаполисов, которая началась в Москве, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Восемь участников московской команды были отобраны на основании достижений на всероссийской и международных олимпиадах», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В международный олимпиаде будут состязаться школьники 14-18 лет из более чем 30 городов. Они продемонстрируют знания по физике, химии, информатике и математике. Ранее на первом этапе прошел блиц-тур, где команды отвечали на 80 вопросов по данным предметам в течение 2 часов.

Основная соревновательная часть олимпиады состоится 7 и 9 декабря. Подведение с итогов с объявлением победителей проведут 13 декабря.