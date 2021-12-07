РИАМО - 7 дек. Международный форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0 состоится во вторник в офлайн-формате в технопарке «Сколково», и онлайн — на официальном сайте, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заммэра столицы - главы аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, Nobel Vision является продолжением ежегодного форума «Открытые инновации». Главной темой в 2021 году заявлена Discovering NextTech — «Знакомство с технологиями будущего».

«Ежегодный форум, который теперь называется Nobel Vision, давно зарекомендовал себя в профессиональной среде. Он знакомит с перспективными технологиями, а также помогает талантливым разработчикам найти партнеров и инвесторов», — сказала Сергунина.

Она добавила, что Москва презентует на мероприятии свой опыт по внедрению инноваций в различных сферах. Также Сергунина отметила, что решения в области ИИ, машинного зрения и новых материалов находят применение во многих отраслях, повышая качество жизни в городе.

На форуме запланированы дискуссии на темы: ESG (устойчивое развитие, экология и зеленая энергетика), Quality of life (человекоцентричность, урбанистика, транспорт, ретейл и цифровые сервисы), Pandemic (вирусология, здравоохранение) и FutureTech (искусственный интеллект, новые материалы и интернет вещей).

На конференции #MoscowVision специалисты обсудят связь технологического развития мегаполиса и вызовов, стоящих перед человечеством в данный момент. Отдельная сессия «Expo-2030. Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира» будет посвящена заявке Москвы на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что в Москве создана инновационная экосистема. Она помогает стартапам развивать, масштабировать, тестировать и внедрять свои технологии. При этом международное сообщество признает Москву одним из самых инновационных городов мира.