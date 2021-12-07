РИАМО - 7 дек. Порядка 80 площадок проведут с 9 по 11 декабря заключительную в текущем году акцию «День без турникетов». К проекту присоединилось 10 новых площадок. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заммэра столицы - главы аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, с начала 2021 года в проекте поучаствовали свыше 55 тыс. человек. Для них организовали более 650 экскурсий и других программ в онлайн- и офлайн-форматах.

«С 9 по 11 декабря горожане смогут посетить около 80 площадок, в том числе детские технопарки и мастерскую по производству авторских елочных игрушек», — сказала Сергунина.

Среди новых партнеров проекта — компания, которая выпускает элементы дорожной инфраструктуры. Посетители узнают, как производят светофоры и дорожные знаки. В мастерской горожане познакомятся с процессом создания уникальных фарфоровых елочных игрушек.

Культурный центр «Москворечье» проведет прогулку по выставочному залу, большому хореографическому залу им. В.С. Константиновского, а также библиотеке и арт-пространству на крыше здания.

Российская онлайн-платформа по поиску вакансий и подбору персонала в своем офисе устроит мастер-класс «Как найти работу мечты».

Самых юных горожан ждут мастер-классы, которые пройдут в технопарках «Москва» и «Мосгормаш», «Байтик», «Инжинириум», «На Зорге», «Наукоград», «Альтаир» на базе МИРЭА. Кроме того, двери откроют детские технопарки РГСУ и Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета.