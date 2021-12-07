РИАМО - 7 дек. Москву и область во вторник ночью накрыл мощный снегопад, который может побить рекорд послевоенного времени для этого дня, передают корреспонденты РИАМО.

Около станции метро «Кузьминки» очень шумно и суетливо. В метро вереницей тянутся люди, на дороге одна за другой счищает снег коммунальная техника. Свет от них перебивает яркость ночных фонарей.

У станции метро «Полежаевская» уже образовались небольшие сугробы прямо на тротуаре. Люди идут очень медленно, аккуратно, под снегом - лед.

Сугробы образовались и на пешеходных дорожках, а также проезжей части поселения Десеновское новой Москвы. Белоснежный снег продолжает идти. Дворники начинают уборку.

Снегопад идет и в Раменском. За прошедшую ночь выпало довольно много снега. Водители начинают очищать свои машины от снега, на дороги вышла коммунальная техника.

Снегопад начался ночью. Сообщалось, что он продлится до 15 часов вторника. За ночь в Москве уже выпало до 10% осадков. Не исключено, что в этот день будет побит рекорд 1949 года для 7 декабря.

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