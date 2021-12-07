РИАМО - 7 дек. На восточном участке Арбатско-Покровской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что поезда не ходят от станции «Щелковская» до станции «Партизанская». Поезда, следующие в обратном направлении, движутся с увеличенными интервалами.

5 декабря сбой произошел и на «оранжевой» ветке метро. Там пассажир ушел в тоннель подземки. Из-за этого машинист одного из поездов остановил состав. В тоннель вошла полиция, чтобы вывести хулигана.

Тогда метро не работало около часа, по данному поводу полиция назначила разбирательство.

Движение поездов метро на «синей» ветке ввели в график>>