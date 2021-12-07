РИАМО - 7 дек. До 5 мм осадков выпало в Москве минувшей ночью. Снегопад начался в 2 ночи, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ночью столица оказалась в зоне теплого атмосферного фронта средиземноморского циклона. Начался снег различной интенсивности, горизонтальная видимость понизилась до 1-2 км.

К 6 утра в Москве в среднем выпало около 3 мм осадков. Самые обильные осадки отмечены в Зеленограде. Там выпало около 5 мм.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до 15 часов. В этот день может быть побит рекорд 1949 года для 7 декабря.