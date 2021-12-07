РИАМО - 7 дек. За 8 месяцев работы сервис «Вызов мастера» на портале mos.ru помог горожанам решить более 50 тысяч вопросов в сфере ЖКХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис начал работу в апреле этого года. Чаще всего жители столицы пользуются сервисом для уборки подъезда, замены в подъезде лампочки, а также для устранения засора в мусоропроводе.

Кроме того, мастер помогает решить проблему отсутствия горячей воды и отопления в квартире, занимается ремонтом лифта и доводчика входной двери.

Сервис «Вызов мастера» для отправления заявок горожан в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ) находится на портале mos.ru в разделе «Жилье, недвижимость, земля». Обращения в ЕДЦ также принимают по номеру +7 495 539-53-53.