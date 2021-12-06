РИАМО - 6 дек. В Подмосковье распоряжением губернатора Андрей Воробьева определили победителей областных литературных премий имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В 2021 году на соискание литературной премии имени Роберта Рождественского свои произведения прислали 59 поэтов из 37 муниципальных образований.

В этом году победителем в номинации «Золотое перо» стала Наталья Власова (Ленинский округ) за книгу «Полнозвучие. Избранные стихи». Победителем в номинации «Поэтический дебют» стал Никита Нужденко (Кашира) за книгу «С добрым утром, добрый друг».

Победители премии им. Рождественского получат по 100 и 50 тыс. рублей.

На соискание литературной премии им. М. Пришвина подали заявки 49 писателей из 31 округа.

Победителем в номинации «Художественное произведение» стал Сергей Мурашев (Серпухов) за книгу «Ленты Мебиуса». В номинации «Краеведческо-публицистическое произведение» победителем стала Галина Ночвай (Лотошино) за книгу «Коллективизация на Лотошинской земле». Победители этой премии получат по 100 тыс. рублей.

Московская областная литературная премия им. Роберта Рождественского утверждена в 2003 году и присуждается авторам, постоянно проживающим в Подмосковье, за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание.

Московская областная литературная премия им. Михаила Пришвина учреждена в 2004 году. Она присуждается за талантливые произведения в прозе, получившие общественное признание, посвященные теме любви к родному краю.