РИАМО - 6 дек. Российский авторынок упал на 20% в ноябре, за это время продали 125,5 тыс. машин, сообщает Газета.ru.

При этом с начала года было продано больше автомобилей, чем с января по ноябрь 2020 года. Речь идет о 1,44 млн машин.

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, декабрь обычно является благоприятным месяцем для продаж машин.

«Но этот год — другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся», — сказал он.

Также Штэрцель раскритиковал планы правительства почти в 9 раз повысить ставку утильсбора на электромобили. Эксперт считает, что эта мера в совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электрокары существенно ухудшит развитие этого сегмента рынка, который только начал расти в России.