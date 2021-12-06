РИАМО - 6 дек. Московские пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном ангаре в Нагорном проезде, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Ранее в Южном административном округе вспыхнул отдельностоящий металлический ангар. Сообщение поступило в дежурную часть в 20:12 понедельника.

Общая площадь возгорания составила 800 «квадратов». В 21:07 пожар локализовали, после чего ликвидировали открытое горение. В 21:49 пожар полностью потушили.

К настоящему моменту сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.