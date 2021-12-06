РИАМО - 6 дек. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Дмитровского городского округа проводит торги по аренде 3 нежилых помещений в п. Деденево на Московском шоссе, д.5 для размещения парикмахерских и салонов красоты, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Одно из помещений площадью 8,4 кв. м можно арендовать по начальной цене ежемесячной арендной платы 2 240 руб., два других – 13,9 кв. м и 11,7 кв. м – за 3 706,67 руб. и 3 120 руб. в месяц, соответственно.

Объекты удобно расположены на первом этаже многоквартирного жилого дома в районе с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом находятся социальные учреждения, магазины и остановки общественного транспорта.

Арендаторы смогут пользоваться помещениями 5 лет. Здесь можно оборудовать маникюрный кабинет, парикмахерскую или, например, салон красоты с большим ассортиментом услуг.