РИАМО - 6 дек. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Бронницы реализован на электронных торгах земельный участок, предназначенный для амбулаторно-поликлинического обслуживания, сообщает пресс-служба комитета.

На этом участке в Бронницах, согласно виду разрешенного использования, инвестор может построить поликлинику, фельдшерский пункт и пункт здравоохранения, центр матери и ребенка, диагностический центр, молочную кухню, станцию донорства крови или клиническую лабораторию.

Арендатор вправе пользоваться землей площадью 889 кв. м 4 года 10 месяцев.

Появление нового объекта здравоохранения – это важная часть инфраструктуры городских округов, которая улучшит качество жизни жителей.

Земельный участок находится в развитом районе с транспортной доступностью, а строительство медицинских организаций и учреждений вблизи жилых домов позволит уменьшить нагрузку на существующие учреждения здравоохранения и повысить доступность медицинской помощи для жителей.