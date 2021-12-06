РИАМО - 6 дек. Жители Подмосковья могут перевозить новогодние ели в салоне общественного транспорта, если они не превышают в сумме всех показателей – длина, ширина и высота – 120 см. Об этом сообщает пресс-служба областного Минтранса.

За провоз более крупного дерева в автобусе нужно будет заплатить. При этом параметры дерева не должны превышать в сумме 180 см.

Стоимость провоза осуществляется согласно действующему тарифу. Так, в автобусах «Мострансавто» оплата в городском сообщении составляет 37 рублей, а в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км — 37 рублей, от 25 до 50 км — 74 рубля, более 50 км — 111 рублей.

Перед поездкой дерево важно плотно упаковать, а в салоне надежно зафиксировать, чтобы оно не упало. В случае, если дерево мешает посадке пассажиров, то водитель имеет право отказать в провозе елки.

В электричках пассажиры могут бесплатно перевозить с собой одно дерево, если сумма всех параметров ели не превышает 180 см, а вес – не более 50 кг. В случае превышения параметров пассажир должен купить билет. Его стоимость зависит от протяженности маршрута: до 100 км — 120 рублей, более 100 км — 240 рублей.