РИАМО - 6 дек. Представитель Российского экологического оператора (РЭО) и эксперты опровергли информацию о возможном росте тарифов за вывоз мусора в России, сообщает пресс-служба РЭО.

Ранее в газете «Известия» вышел материал, в котором говорилось о вероятном повышении стоимости услуг по вывозу отходов. В публикации отмечалось, что это может произойти из-за перераспределения трат регоператоров на транспортировку отходов.

Как заявил представитель РЭО, эта информация не соответствует действительности. Новый проект был разработан после обращений регоператоров и анализа правоприменительной практики. Он позволит перераспределить траты региональных операторов за счет строительства мусороперегрузочных станций. Стоимость услуг по вывозу отходов не вырастет, так как перераспределение средств происходит внутри тарифа.

Деньги, которые удастся сохранить таким способом, можно будет направить на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов, строительство мусороперегрузочных станций или наращивание инфраструктуры для РСО.

Представители компании АО «Ситиматик», которая занимается созданием и эксплуатацией объектов обработки ТКО, считают, что траты на транспортировку отходов могут быть вдвое ниже в тех регионах, где есть мусороперегрузочные станции.

«Исходя из практики компании, в регионах с МПС расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов могут быть в два раза ниже, чем в регионах, где такие объекты отсутствуют», – рассказали в «Ситиматике».

Строительство мусороперегрузочных станций поддержала и гендиректор группы «Эколайн» Елена Вишнякова. По ее мнению, использование мусороперегрузочных станций приводит к снижению расходов оператора на транспортирование ТКО. Эта часть технологического процесса должна быть учтена в тарифе.

Общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов отметил, что включение расходов на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станций в тариф не приведет к росту тарифов.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев считает, что новый проект приведет к снижению транспортных расходов. Он отметил, что основная идея проекта заключается в том, чтобы тариф не рос для потребителей. В то же время если у регоператора расходы на транспортировку не сократятся, то ему нельзя будет учитывать расходы при формировании тарифа на строительство мусороперегрузочных станций.