РИАМО - 6 дек. Региональное информационное агентство Московской области разыгрывает 5 пар билетов на легендарное новогоднее представление в «Крокус Сити Холл», которое пройдет в офлайн-формате с 25 декабря по 8 января.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно быть подписанным на РИАМО во «ВКонтакте» и на группу организатора шоу «Седьмая Радуга». Также надо будет поделиться этой записью у себя на странице.

Итоги конкурса подведут 12 декабря, победители получат электронные билеты. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более 5 конкурсных репостов за последние 30 дней.

Купить билеты можно по ссылке.



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