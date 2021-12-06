РИАМО - 6 дек. Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз рассказал, что согласно исследованиям, в период новогодних праздников россияне потребляют около 100 млн бутылок шампанского и не менее 80 млн бутылок игристого вина, что является самым большим объемом за весь год, пишет газета «Вечерняя Москва».

«С 15 декабря по 15 января россияне потребляют около 25–27% годового объема игристых вин и шампанских. В обычные месяцы эта цифра в три раза меньше», - рассказал Дробиз.

Несмотря на значительные объемы шампанского и игристого вина, лидером продаж среди алкогольных напитков является пиво (продается около 800 млн бутылок за новогодние праздники). Второе место по популярности занимает водка (не менее 300 млн бутылок).

Эксперт отметил, что период новогодних праздников считается наиболее продаваемым сезоном в алкогольной индустрии. При этом из-за высокого спроса у ретейлеров не возникает необходимости в повышении цен на напитки.