РИАМО - 6 дек. Жителям Московской области напомнили, что заплатить за газ, использованный в ноябре, нужно до 10 декабря, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Удобнее всего это можно сделать через личный кабинет клиента. Уточняющие вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)200-24-09.

Горячая линия принимает звонки в понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

Ранее жителям региона напомнили правила использования газа в холода. Специалисты отмечают, что важно уделить внимание своевременному ремонту и регулярному техническому обслуживанию всех инженерных систем.