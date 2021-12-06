РИАМО - 6 дек. Власти США рассматривают возможность отключения России от платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно данным телеканала CNN, Вашингтон уже обсуждает новые ограничительные меры в отношении РФ со своими партнерами в Европе. Ограничительные меры могут также коснуться и российских энергетических компаний.

По информации источников канала, новый санкционный пакет затронет «близкое окружение президента России Владимира Путина».

На текущий момент никаких официальных решений по санкциям принято не было, отметили в CNN.

Американские власти крайне озадачены наращиванием военной мощи России на границе с Украиной. Они могут быть незамедлительно введены в случае «нападения России на Украину».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал вбросами информацию о готовящемся вторжении РФ в Украину.

SWIFT является международной системой передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тыс. крупных организаций в 200 странах. При этом Россия является одним из самых активных ее участников.