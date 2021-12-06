РИАМО - 6 дек. Министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев обсудил новые механизмы расселения аварийного жилья в регионе с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым и заместителем главы Богородского округа Анатолием Шутем, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Локтев отметил, что сейчас в Подмосковье предлагается две основные меры ускорения расселения аварийного фонда: использование сертификатов на реализацию старого жилья и покупку нового в любом округе региона и строительство новостроек муниципалитетами.

Сертификат позволяет собственникам аварийных жилых помещений не ждать переселения несколько лет, пока построят новый дом, и дает возможность самостоятельно выбрать новое жилье в любом городе Подмосковья. При этом деньги, вырученные с реализации старого жилья, можно потратить на взнос по ипотеке или строительство загородного дома на выбор собственника.

«Если программа переселения на сегодняшний день говорит о том, что гражданин должен быть переселен в том же муниципалитете, где он и живет, то сертификат дает право выбора», - сказал Локтев.

Замглавы Богородского округа рассказал, что сегодня в муниципалитете находится порядка 22 тыс. кв. м аварийного жилья. В рамках нацпроекта планируется расселить 542 аварийных помещения, в которых проживает около 1,4 тыс. человек.

По словам главы городского округа Пушкинский, объем аварийного фонда в округе, признанный таковым до 2017 года, составляет более 26,5 тыс. кв. м. Переселения ждут 1 632 человека.

Представители администраций отметили, что в ближайшее время в округах состоятся встречи с собственниками аварийных помещений, на которых им расскажут о новых механизмах расселения.

Ранее власти Подмосковья приняли решение об ускорении реализации программы расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Для этого разработан ряд дополнительных мер. Они позволят сократить срок реализации программы с 4 до 2 лет и переселить людей в новое комфортабельное жилье до конца 2023 года.