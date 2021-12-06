РИАМО - 6 дек. Сайт с объявлениями по продаже и аренде недвижимости ЦИАН ввел запрет на указание желаемой национальности квартирантов в объявлениях, сообщает Газета.ru.

«Текст объявлений не должен содержать: прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности», — говорится в сообщении на сайте базы недвижимости.

Сайт запрещает использовать в объявлениях о сдаче квартир указания о желаемых цвете кожи, этническом и национальном происхождении, национальности, гражданстве и вероисповедании квартиросъемщиков.

Авторы опубликованных с нарушением правил объявлений обязаны внести в них правки до 1 февраля 2022 года, в противном случае сайт исправит текст самостоятельно.