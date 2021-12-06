РИАМО - 6 дек. Конфликт пассажира с таксистом стал причиной стрельбы в Сергиевом Посаде. Полицейские смогли оперативно задержать водителя, применившего травматическое оружие. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

По данным полиции, между пассажиром и водителем такси завязался словесный конфликт, после чего водитель отказался вести пьяного мужчину и высадил его на Вокзальной площади. На улице между ними началась драка, во время которой таксист открыл стрельбу из травматического пистолета в сторону пассажира.

В итоге 37-летнего мужчину с ранениями доставили в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом лобной кости.

Оперативники быстро вычислили 42-летнего приезжего из Пензенской области, после чего задержали и отвезли хулигана в ОВД. В отношении подозреваемого возбуждено дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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