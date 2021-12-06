РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 дек. В подмосковной Балашихе сотрудники администрации обсудили вместе с жителями перспективу строительства железнодорожной станции Ольгино, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Михаил Объедков.

«Вместе с замглавы администрации Балашихи Алексеем Ковалевым, коллегами провели встречу с жителями микрорайона Ольгино. Обсудили перспективу строительства станции Ольгино. Дали свои предложения по работе транспортного сообщения, организации обслуживания нашего населения. Соберем предложения от жителей. Повторно проведем и обсудим в январе 2022 года», - написал Объедков в своем Instagram-аккаунте.

На будущем МЦД-4 построят новый остановочный пункт Ольгино между платформами Кучино и Железнодорожная и проведут масштабную реконструкцию станции Железнодорожная.