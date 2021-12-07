РИАМО - 7 дек. Во вторник в мире отмечают Международный день гражданской авиации, а в России – День инженерно-авиационной службы ВКС. Кроме того, отмечается День памяти жертв землетрясения 1988 года в Армении. Также православные христиане отмечают День памяти Святой Великомученицы Екатерины.

Международный день гражданской авиации

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации в декабре 1996 года.

Организация настоятельно призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для празднования этого дня. Цель даты — информирование общества о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие стран.

Сегодня мир невозможно представить без авиации, ведь она используется не только для перевозки пассажиров, почты и грузов, но и для множества других важных дел, включая медицинскую помощь населению, санитарные мероприятия и поисково-спасательные операции.

День инженерно-авиационной службы ВКС России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-космических Сил РФ.

Свою деятельность служба ведет с 7 декабря 1916 года. Именно в разгар Первой мировой войны в нашей стране было создано управление технической эксплуатации и войскового ремонта авиационной техники и вооружения.

Сегодня в состав специалистов ИАС входит как наземный персонал аэродромов и авиационных баз, так и члены летных экипажей военной авиации. Главной задачей специалистов является поддержание самолетов, вертолетов и БПЛА в готовом к применению состоянии.

День памяти жертв землетрясения 1988 года в Армении

7 декабря 1988 года в Армении произошло сильнейшее за всю историю СССР землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения оказался город Спитак, он оказался стерт с лица земли. Город пришлось отстраивать заново.

В результате данного стихийного бедствия погибло свыше 25 тыс. человек, из них около 6 тыс. детей. Около 19 тыс. человек стали инвалидами, лишились крова 530 тыс. человек. Общий ущерб от катастрофы по тем временам оценивался в 3,5 млрд долларов.

День памяти Святой Великомученицы Екатерины

Сегодня церковь чтит память святой великомученицы Екатерины. Это одна из самых известных и почитаемых христианских святых. Она считается небесной покровительницей Краснодара и Кубани.

Согласно легенде, девушка жила в Александрии во второй половине третьего столетия. Екатерина славилась необычайной красотой, при этом была умна и необычайно прозорлива. Она проповедовала учение Христа, за что римский император Максимин приказал казнить ее. Христиане верят, что именно эта святая помогает обрести семейное счастье.