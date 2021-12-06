РИАМО - 6 дек. В Дубне провели плановый мониторинг карантинного фитосанитарного состояния тепличного комплекса ООО «Тепличное» площадью 10 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Специалисты осмотрели продукцию и отобрали образцы от партий следующих растений: герань, фуксия, мирт, малимбекия и фикус пестролистный.

Образцы направили на исследование в ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений». Эксперты не обнаружили карантинных объектов в полученных образцах.

По итогам лабораторного исследования Россельхознадзор составил акт о том, что территория ООО «Тепличное» свободна от карантинных объектов.