РИАМО - 6 дек. В мастерской управления «Сенеж» в городском округе Солнечногорск началось обучение слушателей шестого потока флагманской программы «Наставничество». Участниками нового потока станут свыше 700 человек, что почти в 1,5 раза больше общего числа выпускников за 3 года существования программы. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

В ходе программы победители и финалисты конкурса «Лидеры России», «Флагманы образования» и «Цифровой прорыв» выступают наставниками для лауреатов студенческих и школьных конкурсов, помогают им развивать свои профессиональные и личностные навыки, ставить перед собой цели и двигаться к их достижению.

Программа «Наставничество» реализуется мастерской управления «Сенеж» совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» с 2018 года.

«Чтобы принять участие в программе, каждому из вас было необходимо создать видеовизитку. В ней вы в течение минуты должны были сформулировать свою цель развития, которую хотели бы достичь вместе с наставником. Причем эти цели часто были связаны с поддержкой и развитием проектных инициатив, и, слушая их, думаешь о том, что носят они очень благородный и созидательный характер», - отметил гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На сегодняшний день в программе мастерской управления «Сенеж» уже 117 наставнических пар и процесс их формирования будет проходить до конца декабря. Также в декабре молодым людям помогут сформировать индивидуальные планы личностного развития.

Программа «Наставничество» будет продолжаться четыре месяца в онлайн формате. Если позволит эпидемиологическая ситуация выпускной – очную встречу наставников и наставляемых – планируется провести очно весной 2022 года. Первая сессия программы «Наставничество» будет проходить два дня.