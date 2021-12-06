РИАМО - 6 дек. Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в следующем году увеличится до 13 890 рублей в месяц, сообщает Федеральное агентство новостей.

В текущем году МРОТ в стране составляет 12 792 рубля. Российское правительство предлагало повысить его в 2022 году на 6,4%, до 13 617 рублей. Но ко второму чтению проекта документа глава государства внес правку, согласно которой МРОТ должен быть увеличен до 13 890 рублей.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц», — говорится в документе, который подписал Путин.

Депутаты Госдумы РФ приняли данный закон в третьем чтении в ноябре.

Вместе с МРОТ в 2022 году в стране будет увеличен и прожиточный минимум.