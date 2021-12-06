РИАМО - 6 дек. В Краснодаре правоохранители раскрыли и пресекли деятельность преступного сообщества, которое организовало незаконную продажу сильнодействующих средств прегабалин и тропикамид через сеть подконтрольных городских аптек, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Правоохранители задержали 13 жителей Краснодарского края, все они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем, в том числе с использованием своего служебного положения. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

«Предварительно установлено, что участники группы разработали и реализовали криминальную схему приобретения и доставки в Краснодар крупных партий лекарств, содержащих сильнодействующие вещества. В дальнейшем таблетки и капли сбывали наркозависимым гражданам без рецепта через управляемую фигурантами аптечную сеть», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что фармацевты, вовлеченные в преступную схему, продавали препараты по цене в 10 раз превышающую установленную государством розничную стоимость.

При проведении совместной операции сотрудники МВД и ФСБ России изъяли из незаконного оборота более 3,5 тыс. флаконов и 55 тыс. таблеток, содержащих в своем составе 40 кг сильнодействующих веществ - прегабалин и тропикамид.

Правоохранители провели более 20 обысков, в ходе которых у задержанных были изъяты деньги, поддельные штампы медицинских организаций и личные печати врачей, которые планировалось использовать для фальсификации рецептов.

По ходатайству следователей имущество фигурантов дела было арестовано. Подозреваемые заключены под стражу и домашний арест.