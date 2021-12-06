РИАМО - 6 дек. На территории Спасского храма в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск провели военно-исторический фестиваль «У деревни Крюково». Более 200 участников воссоздали один из ключевых эпизодов масштабного контрнаступления советских войск в декабре 1941 года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия состоялась реконструкция событий Великой Отечественной войны, проходивших на территории поселка Андреевка 5 декабря 1941 года. Именно здесь, по оси Крюково-Андреевка-Брехово, где находился последний рубеж обороны Москвы, проходили ожесточенные и кровопролитные сражения за рабочий поселок Крюково.

Бои продолжались в течение нескольких дней, в ходе которых контроль над поселком переходил от одной стороны к другой до восьми раз. На тот момент советскими войсками командовал генерал-лейтенант Константин Рокоссовский. Эту битву он называл «вторым Бородино». Крюково было освобождено только 8 декабря.

«Таким мероприятием мы хотим еще раз напомнить нашему молодому поколению, что они живут и находятся на том самом месте, где проходили самые ожесточенные бои, в которых победили наши советские войска. Неизвестно, что бы происходило сейчас, если итог в этой войне оказался другим», - сказал куратор мероприятия Виктор Лобанов.

Почетным гостем фестиваля стал участник Великой Отечественной войны Василий Рыбаков.

Заместитель главы администрации Солнечногорска Сергей Прибытков от лица главы округа Виктора Родионова поздравил всех жителей и гостей муниципалитета с памятной датой и вручил благодарности организаторам мероприятия.

Также жители, посетившие мероприятие, ознакомились с выставкой макетов охолощенного оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны. Любой желающий мог не только подержать его в руках, но и пострелять из него в специально оборудованном для этого тире.

Организаторами мероприятия выступили Хуторское казачье общество «Андреевка» и Станичное казачье общество «Старое Крюково». Параллельно с реконструкцией прошли соревнования по военно-прикладной игре ГТО «Казачий-Сполох».