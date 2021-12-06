РИАМО - 6 дек. Столичный суд направил на принудительное лечение 28-летнюю женщину, которая в начале этого года подожгла своего приятеля в подъезде многоэтажки, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Инцидент произошел вечером 18 января на улице Борисовские Пруды. Женщина без определенного места жительства распивала со знакомым алкоголь.

Известно, что сначала злоумышленница нанесла мужчине не менее четырех ударов рукой в область головы, после чего облила приятеля легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Потерпевший умер от термической травмы до приезда скорой помощи. Женщина скрылась с места происшествия. Позже выяснилось, что она имеет хроническое психическое расстройство. Суд постановил отправить ее в профильную медорганизацию.