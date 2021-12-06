РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 дек. На площадке строительства детской больницы в Красногорске строители приступили к устройству свайного поля, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке в настоящий момент задействовано 22 единицы строительной техники и более 50 строителей.

Достигнута проектная отметка на 75% площади котлована глубиной 11,5 метров. Одновременно строители продолжают разработку грунта котлована и устройство шпунтового ограждения.

В соответствии с проектом планируется построить 8-этажное здание площадью 114,6 тыс. квадратных метров. В нем разместятся 28 профилей оказания помощи, 31 отделение (в том числе 15 стационарных), 8 тысяч единиц современного диагностического и лечебного оборудования.

Более 15,5 тысяч детей ежегодно смогут получать здесь высокотехнологичную медицинскую помощь. Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в IV квартале 2024 года.