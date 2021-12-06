РИАМО - 6 дек. Модернизация в рамках президентского проекта «Производительность труда и поддержка занятости» закончилась в Ногинском центре занятости населения. Это первый подобный центр в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Данный проект предполагает отказ от устаревших «бумажных» подходов к трудоустройству граждан. Проект нацелен на оказание жителям области максимально возможной индивидуальной помощи в поиске работы с применением современных технологий, а также переход к оказанию комплексных услуг в электроном формате.

Крайне важно оказывать содействие в занятости пенсионерам и людям с инвалидностью. Теперь в центре занятости есть все инструменты и технологии, которые облегчают решение насущных вопросов.

Ранее на портале государственных услуг Московской области появилась функция по получению справок из центров занятости населения. Сервис автоматически определит, стоит ли гражданин на учете в качестве безработного, и поможет получить требуемые справки.