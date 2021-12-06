РИАМО - 6 дек. В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в пятый раз начался гастрономический фестиваль «Дмитровский пряник», мероприятие включает в себя обширные кулинарные, просветительские и культурные программы. Фестиваль продлится до 25 декабря, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по туризму.

В ходе фестиваля гости смогут попробовать различные виды пряников, узнать историю происхождения и особенности продукта, посмотреть, как изготавливают пряники и выпекают их в печах, а также посетить творческие мастер-классы по украшению пряников.

Также фестиваль включает в себя культурную программу. Посетители мероприятия смогут посетить тематические экскурсии по экспозициям музея-заповедника, увидеть выступления приглашенных артистов и поучаствовать в конкурсах.

До конца фестиваля будет работать выставка-продажа пряничных изделий и тематических сувениров.

Фестиваль проводится в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Помимо «Дмитровского пряника», в рамках проекта откроется 61 новогодняя ярмарка с елочными базарами, фудкортами и сувенирными лавками.

Центральными площадками проведения ярмарок станут Одинцовский округ, Красногорск, Королев, Серпухов и Ступино.

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