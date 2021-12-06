РИАМО - 6 дек. В Москве коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего ночью сильного снегопада, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Он уточнил, что из-за непогоды в городе была подготовлена спецтехника для противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. Еще на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
«Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов», – добавил заммэра.
До начала сильного снегопада в мегаполисе коммунальная техника проведет противогололедную обработку дорог и тротуаров. А потом она выйдет на подметание территории, которое будет сопровождаться повторной обработкой от гололеда.
Цикл данных работ будут повторять в городе по мере необходимости. На опасных участках трасс и улиц, в первую очередь, МКАД и в новой Москве, будет сформировано дежурство тягачей.
В уборке выпавшего снега будет задействовано нужное число роторной, снегоуборочной и иной техники, средств малой механизации, рабочих бригад.
«Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», – отметил Бирюков.
Столичных автолюбителей попросили быть предельно внимательными в снегопад на дороге. Также водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а еще с пониманием относиться к работе городских служб.
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