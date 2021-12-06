РИАМО - 6 дек. В Москве коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего ночью сильного снегопада, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 декабря ожидается снегопад, к утру он усилится и продолжится в течение всего дня. Прирост снега в отдельных районах города за сутки может составить до 15 см. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра до 15 м/с», – уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что из-за непогоды в городе была подготовлена спецтехника для противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. Еще на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

«Энергетикам дано указание выделить необходимое количество резервных генераторов», – добавил заммэра.

До начала сильного снегопада в мегаполисе коммунальная техника проведет противогололедную обработку дорог и тротуаров. А потом она выйдет на подметание территории, которое будет сопровождаться повторной обработкой от гололеда.

Цикл данных работ будут повторять в городе по мере необходимости. На опасных участках трасс и улиц, в первую очередь, МКАД и в новой Москве, будет сформировано дежурство тягачей.

В уборке выпавшего снега будет задействовано нужное число роторной, снегоуборочной и иной техники, средств малой механизации, рабочих бригад.

«Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам. Снег будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации», – отметил Бирюков.

Столичных автолюбителей попросили быть предельно внимательными в снегопад на дороге. Также водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, а еще с пониманием относиться к работе городских служб.