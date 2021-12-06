РИАМО - 6 дек. Движение поездов в сторону области на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1 восстановлено после остановки электрички по техпричинам, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Ранее электропоезда задерживались из-за внеплановой остановки одного из составов на станции Шереметьевская.
Сейчас железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов, в том числе аэроэкспресса.
Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
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