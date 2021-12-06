РИАМО - 6 дек. Более 22 тыс. рублей вернула управляющая компания жителям четырехэтажки в Пущине за некачественную уборку придомовой территории прошлой зимой, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Глава ведомства Ольга Федина отметила, что управляющая компания МУП «ЖКХ» пересчитала жителям дома 5 микрорайона В в Пущине плату за уборку придомовой территории прошлой зимой.

«С января по март 2021 года эта услуга оказывалась некачественно, что и стало основанием для перерасчета. В результате жители дома получили 22 тыс. 878 рублей переплат», — сказала Федина.

Плохое качество уборки доказывали акты приемки работ. На некачественную уборку пожаловались жители, инспекторы проверили документы и установили, что акты приемки работ с января по март были подписаны только в одностороннем порядке представителем управляющей организации.

УК предписали провести полный перерасчет оплаты услуги за указанный период. Через 1,5 месяца организация справилась с задачей, и деньги вернулись жителям.

«Порядок таких перерасчетов определяют правила содержания общего имущества - размер платы за эту услугу может изменяться. Если ее не оказывали, оказывали некачественно или с нарушением периодичности, управляющая организация обязана снизить тариф. В данном случае для помощи жителям потребовалось вмешательство Госжилинспекции. Однако в большинстве таких ситуаций управляющие компании идут навстречу собственникам. Поэтому первым делом по данному вопросу нужно обращаться в свою УК», – уточнила Федина.