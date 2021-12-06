РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 дек. В честь 80-летия с начала контрнаступления советских войск под Москвой руководитель люберецкой фракции «Единая Россия» Александр Шлапак и председатель местного совета депутатов Сергей Антонов возложили цветы к мемориалу на территории школы №11, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Также депутаты вместе с юнармейцами посетили школьный музей, которому в 2022 году исполнится 85 лет.

«Школа обладает бесценным опытом сохранения и приумножения исторических материалов, посвященных войне. Сами школьники занимаются сбором информации – участвуют в поисковых экспедициях, взаимодействуют с ветеранами и родственниками погибших бойцов – участников 158-й стрелковой дивизии, в состав которой входили люберецкие ополченцы», - сказал Антонов.

По словам Шлапака, в рамках проекта «Историческая память» члены партии сотрудничают с музеем школы.

«Школа носит имя люберчанина, Героя Советского Союза Евгения Ларюшина. Еще одна наша гордость – музей памяти, в котором бережно хранятся архивные фотографии времен Великой Отечественной, школьные альбомы тех лет, письма с фронта, материалы о знаменитом Ухтомском истребительном батальоне, собранные школьным поисковым отрядом», - сказал заместитель директора школы №11 Галина Черепанюк.